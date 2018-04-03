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Польща домовилась з Тарутою про викуп його заводів у Гданську

Вівторок, 3 квітня 2018, 17:20
 

Агенція розвитку промисловості Польщі домовилась з народним депутатом України Сергієм Тарутою про викуп його заводів, які розташовані у Гданську.

Про це повідомляється на сайті агенції ARP, передає "Громадське".

"Перший, найважливіший етап переговорів щодо покупки агенцією часток у Stocznia Gdańsk та GSG Towers (виробник веж для вітроелектростанцій — ред), що належать українському інвестору, закінчився. 28 березня цього року сторони підписали угоду стосовно основних умов заключної транзакції", — йдеться у повідомленні.

В агенції повідомили, що інтенсивні переговори почалися в січні 2018 року.

Водночас, перші контакти щодо можливості угоди почалися ще у минулому році.

Підписання угоди означає, що обидві сторони узгодили основні умови транзакції та часовий графік для досягнення передачі контролю над компаніями ARP.

Вартість угоди не розкривається, але у повідомленні сказано, що пропозиція має "ринковий характер".

"Завершення транзакції все ще вимагає ряду умов, узгоджених обома сторонами. Це вимагатиме, корпоративного схвалення, а також позитивного рішення президента Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів стосовно умов концентрації", — уточнює польська сторона.

Отримавши контроль над Stocznia Gdańsk і GSG Towers ARP планує належним чином використовувати потенціал обох компаній та досвід співробітників.

Пріоритетом бізнесу є стабілізація ситуації та, в кінцевому підсумку, забезпечення обох компаній стабільним, довгостроковим розвитком на ринку суднобудування та у сфері вітрової енергетики.

Близько 81,05% акцій Stocznia Gdansk SA належить Gdansk Shipyard Group Sp.z o.o., яка контролюється народним депутатом Тарутою.

Решта 18,95% акцій належать ARP. У компанії GSG Towers Sp. z o. o., ARP і Gdansk Shipyard Group Sp.z o.o. мають по 50% акцій.

В обох компаніях оперативний контроль належить українському інвестору. На Гданському суднобудівному заводі працюють близько 140 людей, а на GSG Towers — близько 430 осіб.

Раніше повідомлялося, що Польща може викупити або націоналізувати суднобудівну верф Stocznia Gdańska, але сам Татура заперечував можливість націоналізації.

Тарута Польща
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