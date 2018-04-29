У Миколаєві та Херсоні відновляться річкові пасажирські перевезення

Компанія "Нібулон" з 15 травня відкриває новий сезон пасажирських перевезень катерами по Південному Бугу, Дніпру та Дніпровській затоці.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

З 15 травня будуть здійснюватися регулярні рейси за маршрутом Нова Каховка - Херсон, а з 18 травня - по маршруту Вознесенськ - Ковалівка - Нова Одеса - Миколаїв.

Рейси на Південному Бузі будуть виконуватися по п'ятницях, суботах, неділях і понеділках, а по Дніпру - кожен день.

З 1 червня компанія також запускає пасажирські рейси між Миколаєвом та Кінбурнською косою, а також Очаковом.

На Кінбурнську косу з Миколаєва пасажирські судна будуть відходити від Каботажного молу, а місце посадки/висадки в Очакові - центральний міський пляж, де встановлять плавучий причал компанії довжиною близько 100 метрів.

Нагадаємо, Нібулон здійснює реконструкцію суднобудівельно-судноремонтного заводу для виробництва власних пасажирських суден нового покоління на підводних крилах і пасажирських лайнерів.

Економічна правда