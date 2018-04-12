Україна може випустити євробонди на 4 мільярди доларів

Національний банк очікує залучення Україною 4 мільярдів доларів у 2018-2019 роках від розміщення єврооблігацій.

Про це повідомив перший заступник голови НБУ Дмитро Сологуб на прес-брифінгу.

"На 2018-2019 роки ми очікуємо розміщення на 4 млрд доларів", - сказав він.

За прогнозами регулятора, в 2018 році буде залучено 2,5 млрд дол, у 2019 році - 1,5 млрд дол.

Як повідомлялося, у вересні 2017 року Україна повернулася на міжнародні ринки капіталу після реструктуризації комерційного боргу в 2015 році.

Україна розмістила 15-річні єврооблігації на 3 мільярди доларів під 7,375% річних.

Кредити від МВФ надаються під 1,5-2,5% річних.

Нагадаємо, основними покупцями нових 15-річних єврооблігацій України виступили інвестори зі США (46%) і Великобританії (36%).

Представники Україні 11-15 вересня провели road show євробондів. Зустрічі з інвесторами пройшли в Великобританії і США. Організаторами були обрані BNP Paribas, Goldman Sachs і J.P. Morgan.

Нагадаємо, шведсько-американський економіст Андерс Аслунд вважає, що випуск єврооблігацій без продовження співпраці з МВФ стане причиною фінансової кризи в Україні.

Євробонди — це облігації, випущені в іноземній валюті, що розміщуються серед зарубіжних інвесторів.

В основному позичальниками, що випускають євробонди, виступають уряди, корпорації, міжнародні організації, зацікавлені в одержанні коштів на тривалий термін (від 7 до 40 років).

Розміщуються євробонди інвестиційними та комерційними банками.

Вони є одним з найнадійніших фінансових інструментів. Тому основними їхніми покупцями є інституційні інвестори: страхові та пенсійні фонди, інвестиційні компанії.

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Економічна правда