Приватбанк з 2020 року повинен приносити мільярди - стратегія

Наглядова рада Приватбанку на засіданні 27 квітня затвердила Стратегію його розвитку на період до 2022 року.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Як зазначається, стратегія передбачає розвиток банку з фокусом на роздрібному сегменті і кредитуванні МСБ і вибірково корпоративного сегмента, а також підготовку банку до продажу іноземним інвесторам.

"Зростання кредитування, зниження вартості пасивів і нормалізація вартості ризику є основними важелями досягнення прибутковості банку з 2018 року", - йдеться в стратегії.

Згідно з прийнятим документом, кредитний портфель Приватбанку збільшиться при помірному зростанні кредитування протягом наступних двох років. Банк повинен стати прибутковим вже в 2018 році і генерувати не менше 8 млрд гривень прибутку з 2020 року.

Також Наглядова рада затвердила звіти правління банку за підсумками роботи у 2017 році та річну звітність банку, розглянувши висновок незалежного аудитора про фінансову звітність банку, який проводять аудитори Ernst & Young.

Нагадаємо, у 2017 році Приватбанк отримав збиток у розмірі 23 мільярди гривень.

Економічна правда