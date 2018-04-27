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Приватбанк з 2020 року повинен приносити мільярди - стратегія

П'ятниця, 27 квітня 2018, 19:38
 

Наглядова рада Приватбанку на засіданні 27 квітня затвердила Стратегію його розвитку на період до 2022 року.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Як зазначається, стратегія передбачає розвиток банку з фокусом на роздрібному сегменті і кредитуванні МСБ і вибірково корпоративного сегмента, а також підготовку банку до продажу іноземним інвесторам.

"Зростання кредитування, зниження вартості пасивів і нормалізація вартості ризику є основними важелями досягнення прибутковості банку з 2018 року", - йдеться в стратегії.

Згідно з прийнятим документом, кредитний портфель Приватбанку збільшиться при помірному зростанні кредитування протягом наступних двох років. Банк повинен стати прибутковим вже в 2018 році і генерувати не менше 8 млрд гривень прибутку з 2020 року.

Також Наглядова рада затвердила звіти правління банку за підсумками роботи у 2017 році та річну звітність банку, розглянувши висновок незалежного аудитора про фінансову звітність банку, який проводять аудитори Ernst & Young.

Нагадаємо, у 2017 році Приватбанк отримав збиток у розмірі 23 мільярди гривень.

Економічна правда

Приватбанк гроші
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