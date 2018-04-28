У Ірану почалися проблеми з продажем нафти — Bloomberg

Загроза відновлення санкцій проти Ірану вдарила по продажах іранської нафти.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела в шести компаніях, які торгують сировиною на Близькому Сході.

Після заяв президента США Дональда Трампа про готовність згорнути ядерну угоду з третім за обсягами видобутку членом ОПЕК міжнародні нафтотрейдери почали уникати угод з купівлі "чорного золота" в Ісламській республіці.

Трейдери не хочуть підписувати контракти на іранську нафту і нафтопродукти з терміном дії після 12 травня - дедлайну для рішення Трампа про те, чи варто знову ввести санкції.

Ряд трейдерів, які купують іранську нафту, посилаються на те, що їх поточні контракти містять положення, які дозволяють їм припинити приймати вантажі в разі повторного введення санкцій.

Цим положенням компанії мають намір скористатися, щоб захистити свої ділові інтереси в США від переслідувань, повідомили джерела Bloomberg.

Деякі транспортні компанії, банки і страховики також відмовляються від нафтових угод з Іраном, термін виконання яких виходить за межі 12 травня, сказали трейдери.

Трамп ще під час передвиборчої кампанії обіцяв переглянути угоду з Іраном, яку назвав "найгіршою в історії США", а перший рік його роботи в Білому домі свідчить, що свої обіцянки він прагне виконати, говорить Річард Неф’ю, старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету.

На березень 2018 року Іран добував 3,8 млн барелів на добу - 12% від загального виробництва в ОПЕК, в якій він поступається за обсягами лише Саудівській Аравії (9,9 млн) та Іраку (4,3 млн).

Більше половини іранської нафти - 2 млн барелів на добу - йде на експорт. Це вдвічі більше, ніж під час дії режиму санкції.

Відновлення санкцій, ймовірно, прибере чверть цих поставок - близько 0,5 млн барелів на день, вважає глава аналітичної компанії FGE Фереідун Фешаракі.

Ринку, швидше за все, буде надано перехідний період, - ймовірно, 180 днів, - щоб згорнути угоди, додає він.

Втім, додає Фешаракі, навряд чи нафтове ембарго буде таким же ефективним, як те, що було введено в 2012 році: Євросоюз поки не виявив бажання узгоджено приєднатися до санкцій.

Крім того, неясною залишається позиція Китаю, який може збільшити закупівлі іранських обсягів.

Президент Франції Еммануель Макрон, який зустрівся з Трампом на цьому тижні у Вашингтоні, сказав, що, на його думку, американський лідер відмовиться від ядерної угоди. Сам Трамп в ході спільної прес-конференції назвав існуючу угоду "жахливою" і "божевільною".

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп "програє перший раунд" ОПЕКу на ринку нафти.

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