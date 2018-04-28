Fitch оновило кредитні рейтинги України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові суверенні рейтинги дефолту емітента України в іноземній і національній валюті на рівні "B-".

Про це повідомляється в прес-релізі агентства, передає "Інтерфакс-Україна".

Прогноз рейтингів – "стабільний".

Крім цього, рейтинг довгострокових випусків пріоритетних незабезпечених облігацій України в іноземній і національній валюті підтверджений на рівні "B-", короткострокових пріоритетних незабезпечених облігацій у національній валюті – на рівні "B".

Рейтинг країнової стелі підтверджений на рівні "B-", короткостроковий РДЕ в іноземній і національній валютах – на рівні "B".

Рейтинги країни враховують слабку зовнішню ліквідність, високий рівень держборгу, структурні проблеми, зокрема слабкий банківський сектор, а також геополітичні та політичні ризики.

Водночас агентство відзначає стабілізацію політичного курсу України, адекватний профіль виплат за боргом у короткостроковій перспективі і неодноразові приклади надання країні двосторонньої та багатосторонньої допомоги.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгострокові та короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній та національній валюті на рівні "B-/B", прогноз - "стабільний".

Як повідомлялося, Україна і МВФ продовжують переговори щодо приїзду місії МВФ до Києва для подальшої співпраці в рамках програми.