Київраді довелося продовжити договір з "Київенерго" Ахметова

Київська міська рада прийняла рішення про продовження договору з ПАТ "Київенерго" в частині використання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і сміттєспалювального заводу "Енергія" до 31 липня 2018 року.

Відповідне рішення підтримав 71 депутат, проти проголосувало 14, утримався один депутат, передає "Інтерфакс-Україна".

Спочатку проект рішення передбачав продовження договору до 30 червня, проте в процесі обговорення було запропоновано залишити ТЕЦ і завод "Енергія" в користуванні "Київенерго" до 31 серпня.

"Необхідний резерв часу. Зараз ми не можемо гарантувати, що комісія (НКРЕКП - ред) запрацює завтра або через тиждень (для експлуатації ТЕЦ компанією "Київтеплоенерго" необхідна ліцензія НКРЕКП - ред)", - сказав під час обговорення проекту рішення профільний заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

"З огляду на технологічну необхідність, я просив би розглянути продовження договорів по ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і заводу "Енергія" до 31 серпня", - додав він.

У той же час депутати Київради не підтримали продовження договору на чотири місяці і запропонували продовжити його до кінця липня.

"Ми не зможемо встигнути зробити цього (перебрати в управління ТЕЦ і "Енергію"- ред) до дати, яка вказана в проекті рішення. Два місяці (понад два, запропонованих в проекті рішення) - це додаткова перестраховка, але один місяць - це критично необхідний мінімум", - зазначив секретар Київради Володимир Прокопів.

Пантелєєв також додав, що місто перебере управління ТЕЦ і заводом раніше закінчення терміну договору, якщо трапиться нагода.

Як повідомлялося раніше, КП "Київтеплоенерго" має отримати ліцензію НКРЕКП на виробництво електроенергії і підготується до експлуатації ТЕЦ.

Термін дії договору з ПАТ "Київенерго" на використання ТЕЦ, теплових мереж та інших комунальних енергетичних об'єктів столиці спливає 27 квітня 2018 року.

Нагадаємо, у 2017 році закінчився договір міста з "Київенерго" щодо використання цілісного енергетичного комплексу столиці.

КМДА продовжила дію договору до кінця опалювального сезону 2017-2018 років.

До нового опалювального сезону теплове господарство Києва буде готувати вже комунальне підприємство "Киїевтепломережі". Однак, як виявилося, у підприємства немає для цього повноважень - немає ні ліцензії, ні затверджених тарифів.

Проте міська рада схвалила виділення понад 1 млрд грн на підтримку комунального підприємства в перші місяці роботи.