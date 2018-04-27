Укравтодор завершив ямковий ремонт на трасі Київ-Одеса достроково

Аварійний ремонт на дорозі М-05 Київ - Одеса повинен був бути завершений до 1 травня, однак завершився достроково.

Про це Укравтодор повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Відзначається, що по всій протяжності дороги М-05 в межах Київської, Черкаської, Одеської областей ліквідовані ями і забезпечений проїзд. На найбільш уражених ділянках повністю перестелено верхній шар дорожнього покриття. У найближчі дні завершиться ліквідація дрібних ям пневмоструйним методом.

Дорога М-05 експлуатується з наднормативними термінами і вже давно потребує капітального ремонту. Зокрема, потреба в коштах на проведення капітального ремонту на ділянці від Білої Церкви до Одеси становить 16 млрд гривень.

Автодорога державного значення М-05 Київ - Одеса є частиною міжнародного транспортного європейського коридору Е95 Гельсінкі - Київ - Одеса - Димитровград - Алексанруполіс.

Її протяжність - 504,6 км. М-05 проходить через Київську, Черкаську, Кіровоградську, Миколаївську і Одеську області.

Раніше повідомлялося, що Укравтодор вирішив відмовитися від проведення ямкового ремонту доріг.

Економічна правда