ЄС готовий дати Україні близько 100 мільйонів євро на енергоефективність

ЄС надзвичайно зацікавлений у наданні допомоги Україні і готовий до співпраці в реалізації програм, які стосуються децентралізації, енергозбереження та енергоефективності, професійно-технічної освіти, допомоги переселенцям, культурного обміну.

Про це поінформував голова Представництва Європейського Союзу, посол Хюг Мінгареллі, передає Укрінформ.

"ЕС надзвичайно зацікавлений у наданні допомоги у впровадженні реформ, зокрема, децентралізації. Чималу увагу ми приділяємо сектору енергоефективності, в який Євросоюз готовий інвестувати близько 100 мільйонів євро", - зазначив Мінгареллі.

Нагадаємо, Україна підписала договір з Міжнародною фінансовою корпорацією, Європейським Союзом та Німеччиною про створення фонду для підвищення енергоефективності в Україні.

Економічна правда