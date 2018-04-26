Всі розділи
Укр / Рус

ЄС готовий дати Україні близько 100 мільйонів євро на енергоефективність

Четвер, 26 квітня 2018, 20:15
 

ЄС надзвичайно зацікавлений у наданні допомоги Україні і готовий до співпраці в реалізації програм, які стосуються децентралізації, енергозбереження та енергоефективності, професійно-технічної освіти, допомоги переселенцям, культурного обміну.

Про це поінформував голова Представництва Європейського Союзу, посол Хюг Мінгареллі, передає Укрінформ.

"ЕС надзвичайно зацікавлений у наданні допомоги у впровадженні реформ, зокрема, децентралізації. Чималу увагу ми приділяємо сектору енергоефективності, в який Євросоюз готовий інвестувати близько 100 мільйонів євро", - зазначив Мінгареллі.

Нагадаємо, Україна підписала договір з Міжнародною фінансовою корпорацією, Європейським Союзом та Німеччиною про створення фонду для підвищення енергоефективності в Україні.

Економічна правда

енергоефективність
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Реформа ринку електроенергії: запасний варіант 25 квітня 2018, 15:20
В Україні почне діяти програма енергоефективності 22 квітня 2018, 12:55
Новий лайфхак для ОСББ: як отримати 40% компенсації на утеплення будинку 19 квітня 2018, 15:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті