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"На випадок зомбі-апокаліпсису": Ілон Маск презентував вогнемет

Неділя, 28 січня 2018, 11:05
 

Засновник і глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск оголосив про старт замовлення безпечних вогнеметів нового покоління.

Про це він повідомив в своєму Twitter, розмістивши посилання на сайт компанії-виробника The Boring Company.

Вартість вогнемета становить 500 доларів. За перші п'ять годин було зарезервовано 2 тисячі штук (всього є 19 тисяч примірників).

 

"Вогнемет від Boring Company гарантовано запалить вашу вечірку. Дуже добре підходить для смаження горіхів", - написав Маск.

"Коли настане зомбі-апокаліпсис, ви будете раді, що придбали його. Спрацює проти полчищ мерців або ми повернемо гроші!" - додав він в наступному пості.

Чутки про провокацію зомбі-апокаліпсису для збільшення попиту на вогнемети бізнесмен назвав категорично невірними.

Great for roasting nuts 🔥 🥜

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Янв 27, 2018 at 4:53 PST

До вогнемета The Boring Company також пропонується купити вогнегасник за 30 доларів.

"Звичайно, можна купити його і дешевше десь ще, але у цього крутий стікер а кнопка для зручності прямо зверху", - йдеться на сайті компанії.

Економічна правда

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