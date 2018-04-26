Податкова донарахувала до бюджету 10,3 мільярда

Державна фіскальна служба за результатами контрольно-перевірочної роботи в першому кварталі 2018 року донарахувала до сплати в бюджет 10,3 мільярда гривень податків і зборів.

Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби.

Ця сума на 6,4 млрд грн, або в 2,6 рази, більша, ніж за аналогічний період 2017 року.

"До перевірки відбираються лише ризикові платники. При цьому відбір таких суб'єктів господарювання здійснюється автоматично ризикоорієнтованою системою. Для неможливості застосування платниками нових схем порушень податкового законодавства система постійно оновлюється", - зазначила директор Департаменту аудиту ДФС Наталя Рубан.

"Так, наприклад, минулого року було переглянуто і вдосконалено 44 ризики, за якими формувалися плани на 2017-2018 роки", - додала вона.

У той же час, як наголошується, значно зменшено тиск на платників за рахунок скорочення кількості заходів по контролю: за останні 5 років майже в 4 рази зменшено кількість виходів до платників для документального підтвердження ризиків, визначених при відборі їх до перевірок.

Більше половини позапланових контрольних заходів проводиться не з ініціативи органів ДФС, а за іншими передбаченими Податковим кодексом причинами (в зв'язку з процедурами ліквідації припинення, реорганізації - 41,9%; призначених за ухвалою суду (слідчого судді) - 4,2%; на прохання платника податків - 6,2%).

Нагадаємо, Державна фіскальна служба готується до введення в дію норми про обмеження кількості поштових пересилань, які громадяни мають право отримувати без сплати податків.

Економічна правда