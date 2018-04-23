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В Україні погіршився один з ключових економічних показників

Понеділок, 23 квітня 2018, 19:12
 

Промислове виробництво в Україні в березні 2018 року з урахуванням сезонного фактору скоротилося на 1,4% в порівнянні з лютим поточного року.

Про це повідомила Державна служба статистики.

При цьому наголошується, що у березні з корекцією на ефект календарних днів промислове виробництво зросло на 1,6% порівняно з березнем минулого року.

У січні-березні 2018 року порівняно із січнем-березнем 2017 року промвиробництво зросло на 2,4%.

Нагадаємо, зростання споживчих цін в Україні в березні прискорилося до 1,1% з 0,9% в лютому.

Промвиробництво в Україні в 2017 році скоротилося на 0,1% після зростання на 2,4% в 2016 році.

Цьому передувало чотири роки спаду: в 2015 році промвиробництво скоротилося на 13%, у 2014 році - на 10,1%, в 2013 році - на 4,3%, у 2012 році - на 0,7%.

Економічна правда

Держстат промвиробництво
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