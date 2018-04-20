Залізниця в "Борисполі" стане підземною

Проект залізничного сполучення аеропорту "Бориспіль" з Києвом передбачає, що залізнична лінія біля терміналу D буде йти під землю.

Про це повідомив гендиректор аеропорту Павло Рябікін в інтерв'ю порталу ЦТС.

"Лінія залізниці буде проходити між парканом аеропорту і під'їзною дорогою. Вокзал буде перебувати в торці терміналу D, з лівого боку, якщо стояти обличчям до терміналу. Платформа буде з'єднана критою галереєю з терміналом. Пасажири зможуть пішки дійти до терміналу за 2,5 хвилини", - сказав Рябікін.

"Це перший етап проекту. На другому етапі передбачено, що біля терміналу D буде з'їзд, де залізнична лінія буде йти під землю і спрямовуватиметься до нових терміналів. Це далека перспектива, коли термінал D з'єднається галереями з терміналами B і F", - додав він.

Він додав, що роботи повинні початися 1 червня, а за реалізацію проекту відповідає "Укрзалізниця".

Відзначимо, що в соціальних мережах вже оприлюднено фото про нібито початок будівництва залізничної гілки.

Нагадаємо, 16 лютого прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що уряд підтримав будівництво лінії швидкісного залізничного сполучення з аеропортом Бориспіль.

У протоколі наради зазначений маршрут руху поїздів: вокзал "Київ-Пасажирський" → станція "Видубичі" → вокзал "Дарниця" → ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль.

Передбачається, що до 1 червня Мінінфраструктури, Укрзалізниця і аеропорт Бориспіль повинні провести необхідні організаційні та технологічні заходи, пов'язані з підготовкою і початком з 1 червня будівельних робіт. Пуск поїздів на новому маршруті має відбутися 1 грудня.

Згідно з раніше поданими планами, між Києвом і аеропортом Бориспіль курсуватимуть 11 рейкових автобусів PESA 620M, розрахованих на перевезення 91 пасажира, і два рейкових автобуси PESA 630М на 192 пасажири. Зараз ця техніка виконує рейси на регіональних маршрутах Укрзалізниці.

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