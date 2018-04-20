Мінфін пропонує підвищити акциз на сигарети

Міністерство фінансів оприлюднило законопроект "Про внесення змін до статті 221 Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування тютюнових виробів".

Текст законопроекту опубліковано для публічного обговорення на сайті міністерства.

Повідомляється, що законодавча ініціатива була розроблена робочою групою при Мінфіні із запровадження фіскального механізму заборони реалізації сигарет нижче суми податків та собівартості.

Законопроект розроблено з метою наближення законодавства України до законодавства ЄС щодо ставок акцизів на тютюнові вироби та створення рівних умов для всіх представників тютюнової галузі.

Зокрема, проект передбачає застосування коефіцієнту 1,4 до мінімального акцизного податкового зобов’язання з тютюнових виробів у разі встановлення цін нижчих за 1,65 від такого зобов’язання.

"Запровадження даного механізму зменшить продаж сигарет по занижених цінах, який наразі трапляється в Україні. Також це покращить здорову конкуренцію для всіх гравців на ринку. Окрім того, Україна виконує свої зобов'язання в рамках Угоди про асоціацію з ЄС, зокрема, щодо запровадження мінімального акцизного навантаження на тютюнові вироби", - пояснили в Мінфіні очікуваний ефект від запровадження норм, що пропонуються.

Нагадаємо, вартість пачки сигарет в Україні зросте на 4-5 гривень у 2018 році в результаті зростання акцизів на 29,7%.

Як повідомлялося, акциз на сигарети з специфічною ставкою в 2018 році зросте на 29,7% - до 577,98 грн за 1 тис. штук без підвищення адвалорної ставки (12%).

Вжитими правками до Податкового кодексу передбачається поступове - до 2025 року - підвищення специфічної ставки акцизного податку на тютюнові вироби та мінімального акцизного зобов'язання, а саме: в 2018 році - на 29,7%, в наступні роки - на 20% до рівня, еквівалентного 90 євро за 1 тис. шт.

Економічна правда