Гройсман заявив, що може врегулювати ситуацію з "євробляхами" за місяць

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що Кабінет міністрів України готовий протягом місяця врегулювати питання автомобілів з іноземною реєстрацією, якщо Верховна Рада делегує їм це право.

Про це він сказав в ході години запитань до уряду у Верховній Раді, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я знаю, що ви дуже ретельно займаєтеся цим питанням в комітеті, і ми готові сприймати участь для того, щоб це питання можна було врегулювати законодавством України", - повідомив він.

Він зазначив, що якщо Верховна Рада делегує право врегулювати дане питання Кабміну, воно буде вирішено протягом одного місяця.

"Але якщо питання йде про те, що воно має бути врегульовано в рамках українського парламенту, то потрібна позиція профільного комітету, в якому ви ведете дискусії з асоціацією", - додав прем'єр.

Як повідомлялося, Гройсман вважає ненормальною ситуацію з ввезенням в Україну автомобілів без законної їх реєстрації на території країни.

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Економічна правда