Омелян розповів, коли в Україні може з'явитися Hyperloop

Тестовий майданчик українського варіанту надшвидкісного потягу Hyperloop можливо запустити вже 2019 року.

Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів в ефірі одного з телеканалів.

"Ми для себе маємо наступну етапність. Спершу НАН України надасть нам наукове обгрунтування цього нового виду транспорту. Якщо воно буде достатнім, щоб ми могли перейти до стадії технологічної розробки і тестування, нам необхідно отримати офіційне погодження Hyperloop One, власне підприємства Ілона Маска, та інших компаній", - пояснив міністр.

За його словами, тільки після цього можна переходити "до спорудження тестового майданчику".

"В наших планах - це 2019 рік", - наголосив він.

Разом з тим, Омелян визнав, що це великий проект, котрий потребує "багато зусиль, багато координації".

Нагадаємо, у місті Дніпро почнеться будівництво тестового майданчика для надшвидкої транспортної системи Hyperloop, розробленої Ілоном Маском.

Раніше експерти порахували скільки коштуватиме будівництво Hyperloop в Україніта розрахували вартість квитка.

Рекомендуємо почитати: Фантазери чи реалісти? Що треба знати про Hyperloop в Україні

Економічна правда