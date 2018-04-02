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Офіційний курс: гривня зміцнюється

Понеділок, 2 квітня 2018, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 24 копійки, встановивши його на 2 квітня на рівні 26,54 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,41 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,5939 гривні.

Нагадаємо, 30 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,22-26,26 гривні за долар.

Економічна правда

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