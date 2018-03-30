Гривня завершує тиждень суттєвим зміцненням
П'ятниця, 30 березня 2018, 18:37
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30 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,22-26,26 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,22-26,26 гривні;
Євро - 32,32-32,36 гривні;
Російський рубль - 0,4566-0,4576 гривні.
Нагадаємо, 30 березня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,46-26,50 гривні за долар.
Економічна правда