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Гривня завершує тиждень суттєвим зміцненням

П'ятниця, 30 березня 2018, 18:37
 

30 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,22-26,26 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,22-26,26 гривні;

Євро - 32,32-32,36 гривні;

Російський рубль - 0,4566-0,4576 гривні.

Нагадаємо, 30 березня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,46-26,50 гривні за долар.

Економічна правда

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