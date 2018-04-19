Банкрутством банків Лагуна і Фірташа займуться міжнародні детективи

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має намір провести міжнародні розслідування банкрутств Дельта Банку і банку "Надра".

Про це повідомив заступник директора-розпорядника ФГВФО Андрій Оленчик, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми збираємося рухатися в цьому напрямку (міжнародні розслідування - ред). Порівняно недавно була проведена акредитація юридичних компаній, які будуть працювати в зарубіжних юрисдикціях по поверненню активів", - заявив він.

"Ведуться переговори з компаніями по типу Kroll, щоб залучити їх до розслідування великих кейсів. Це і Дельта Банк, і банк "Надра". Банк "Хрещатик" - складно сказати, чи потрапить він до переліку цих кейсів. Такі юридичні процеси тягнуться від п'яти до восьми років. Це довгий забіг, але іншого шляху немає", - сказав Оленчик.

Він також повідомив, що наразі ФГВФО проводить консультації з даного питання з експертами US Treasury і Світового банку.

Заступник директора-розпорядника Фонду також повідомив, що forensic audit в Дельта Банку і банку "Надра" не завершені.

"Ми працюємо з цими звітами. Вони нам потрібні, щоб їх відразу можна було використовувати в якості доказової бази... Ці обидва forensic audit - в Дельта Банку і "Надра" - під егідою та за вимогою МВФ були першим досвідом, дуже цінним. по цих банках процес не завершений. Але він і не зупинений, ми вперлися в міжнародні юрисдикції", - сказав Оленчик.

Як відомо, Нацбанк 2 вересня 2015 року за пропозицією Фонду гарантування ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію "Дельта Банку".

Як повідомлялося, Національна поліція розслідує злочин, скоєний колишнім топ-менеджментом банку "Надра", спільно з його власниками, - заволодіння держкоштами НБУ в розмірі 10,4 млрд гривень.

Також були оприлюднені причини банкрутства "Надра банку".

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