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Залізничні вокзали хочуть передати в концесію

Четвер, 19 квітня 2018, 11:44

У 2019 році стартують конкурси на передачу залізничних вокзалів в концесію.

Про це заявив глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов на третьому інфраструктурному форумі в Києві, передає Liga.Net.

Кравцов зазначив, що УЗ витрачає щорічно на утримання вокзалів 500 млн гривень. "Через три роки вокзали повинні окупатися", - сказав керівник УЗ.

За його словами, на першому етапі, вже в цьому році, вокзальні комплекси будуть переведені в окрему структурну одиницю в складі УЗ.

У 2019 році стартують конкурси на передачу вокзалів в концесію, в тому числі із залученням зарубіжних компаній, зазначив Кравцов.

Нагадаємо, 3 квітня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект № 8125 "Про концесії".

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Економічна правда
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