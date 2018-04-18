В уряді розповіли, що породжує бідність в Україні

Тіньова економіка та зарплати в конвертах породжують бідність і позбавляють українців права на соціальний захист

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає прес-служба відомства.

За його словами, приблизно 40% української економіки знаходиться в тіні, а тому стандартні для розвинутих країн рецепти вирішення економічних проблем не є дієвими.

"Натомість, детінізація на сьогоднішньому етапі дасть грошей більше, ніж результати економічного зростання", - стверджує Рева.

"По факту фонд оплати праці у 2017 році становив 796 млрд гривень. При 2,5% економічного зростання минулого року ми отримали 212 млрд гривень до бюджету. Ці гроші прийшли з тіньової економіки, внаслідок підвищення мінімальної зарплати вдвічі", - вважає міністр.

Раніше МВФ оцінив розмір тіньового сектора в структурі економіки України в 44,8%.

Економічна правда