Нафтогазова асоціація заважала АМКУ в розслідуванні змови на ринку

Нафтогазова асоціація України створювала перешкоди АМКУ в розслідуванні змови на ринках бензинів та дизельного палива.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Зазначається, що з метою збору доказів у справі, розпочатої у грудні 2017 року за ознаками вчинення "WOG" та "ОККО" антиконкурентних узгоджених дій на ринках роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами, органами Антимонопольного комітету здійснено ряд позапланових виїзних перевірок.

"Під час проведення позапланової виїзної перевірки Асоціації "Нафтогазова Асоціація України", яка об’єднує найбільших гравців на ринку нафтопродуктів, в тому числі фігурантів бензинової справи, Асоціацією не було надано членам комісії з перевірки доступу до інформації, яка містилась на електронних носіях", - повідомляє прес-служба.

В АМКУ зазначають, що зазначена інформація могла мати суттєве значення для розслідування змови на ринках бензинів та дизельного палива.

"У зв’язку із зазначеним, 12 квітня 2018 року було розпочато розгляд справи за ознаками вчинення Нафтогазовою Асоціацією України порушення у вигляді створення перешкод працівникам Антимонопольного комітету України у проведенні перевірок, огляду, вилученні чи накладенні арешту на майно, документи, предмети чи інші носії інформації", - йдеться в повідомленні.

За вчинення порушення Нафтогазовій Асоціації України передбачається штраф у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) за останній звітний рік.

Нагадаємо, АМКУ підозрював, що протягом 2017 року в мережах АЗС WOG і ОККО спостерігалися найвищі ціни на бензин А-95 і дизпаливо, також оператори синхронно підвищували вартість нафтопродуктів, створюючи передумови для антиконкурентних дій.

Економічна правда