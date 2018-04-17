Євро зміцнюється на міжбанківських торгах

17 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,07-26,10 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,07-26,10 гривні;

Євро - 32,21-32,24 гривні;

Російський рубль - 0,4233-0,4243 гривні.

Курс долара росте по відношенню до євро. Євро о 15:22 за київським часом коштував 1,2359 долара проти 1,238 долара на закриття минулої сесії.

Нагадаємо, 17 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,03-26,07 гривні за долар.

Економічна правда