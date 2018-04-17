Гривня на відкритті міжбанку стабільна
Вівторок, 17 квітня 2018, 11:07
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17 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:40 встановилися на рівні 26,06-26,10 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,06-26,10 гривні;
Євро - 32,34-32,39 гривні;
Російський рубль - 0,4269-0,4281 гривні.
Нагадаємо, 16 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,05-26,08 гривні за долар.
Економічна правда