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Гривня на відкритті міжбанку стабільна

Вівторок, 17 квітня 2018, 11:07

17 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:40 встановилися на рівні 26,06-26,10 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,06-26,10 гривні;

Євро - 32,34-32,39 гривні;

Російський рубль - 0,4269-0,4281 гривні.

Нагадаємо, 16 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,05-26,08 гривні за долар.

Економічна правда

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