Facebook загрожує колективний позов через технологію розпізнавання облич

Федеральний суд в Каліфорнії в понеділок вирішив, що Facebook можна пред'явити колективний позов за використання технології розпізнавання облич без згоди на це користувачів.

Про це пише AFP.

Технологія розпізнавання облич, запущена в 2010 році, пропонує імена людей, яких вона ідентифікує на фотографіях, що завантажуються користувачами.

Позивачі стверджують, що дана технологія суперечить закону штату Іллінойс про захист біометричної інформації.

Суддя постановив, що для подачі колективного позову є достатньо підстав.

Прес-секретар Facebook повідомила, що компанія вивчає рішення, при цьому додавши: "Ми як і раніше вважаємо, що справа не має перспектив і будемо захищатися".

Facebook також стверджує, що з моменту свого створення він був дуже відкритим, і дозволяв користувачам не допускати, щоб їхні імена пропонували в тегах з фотографіями.

Ця технологія була припинена для користувачів в Європі в 2012 році через побоювання з приводу конфіденційності.

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Економічна правда