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Офіційний курс: гривня перейшла до зміцнення

Вівторок, 17 квітня 2018, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 17 квітня на рівні 26,08 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,27 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,1891 гривні.

Нагадаємо, 16 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,05-26,08 гривні за долар.

Економічна правда

НБУ гривня
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