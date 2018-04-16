Інвестори очікують на зростання цін на нафту - Bloomberg

Ставки хедж-фондів на підйом ф'ючерсів на нафту сорту Brent досягли нового максимуму, оскільки посилення напруженості на Близькому Сході ставить під загрозу майже половину пропозиції нафти на світовому ринку.

Про це пише Bloomberg.

В умовах ескалації в регіоні цей індикативний сорт подорожчав до максимуму більш ніж за три роки, а волатильність посилилася.

"Емоційно інвестори явно вважають ринки більш схильними до дефіциту, тому що насправді вони гостро реагують на цю напруженість", - говорить Ешлі Петерсен, головний аналітик Stratas Advisors по нафті в Нью-Йорку.

"Там знову можна заробити в умовах підвищеної волатильності", - додала вона.

Чиста довга позиція по Brent за тиждень по 10 квітня досягла 632,454 тисячі контрактів - максимуму за період збору даних ICE Futures Europe з січня 2011 року.

Довгі позиції зросли на 3,5 відсотка до 665,13 тисячі контрактів. Обсяг коротких позицій збільшився на 5,9 відсотка до 32,676 тисячі контрактів.

Тим часом інвестори не виявили такого ж оптимізму щодо нафти West Texas Intermediate, тому що американський бенчмарк не такий схильний до геополітики.

Чиста довга позиція по WTI зменшилася на 1,6 відсотка до 417,65 тис контрактів, свідчать дані Комісії з торгівлі сировинними ф'ючерсами США. Довгі позиції впали на 1,7 відсотка, знизилися і короткі позиції.

Як повідомлялося, світові ціни на нафту 16 квітня опускаються, незважаючи на зростання геополітичної напруженості після ракетних атак по Сирії.

Вартість червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 1,03%, до 71,83 долара за барель, а вартість травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,91%, до 66,78 долара за барель.