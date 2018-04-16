Ціни на нафту знижуються після ракетної атаки по Сирії

Світові ціни на нафту 16 квітня опускаються, незважаючи на зростання геополітичної напруженості після ракетних атак по Сирії.

Про це свідчать дані торгів, передає Прайм.

О 8:34 за київським часом вартість червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 1,03%, до 71,83 долара за барель, а вартість травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,91%, до 66,78 долара за барель.

США, Британія і Франція 14 квітня завдали ракетних ударів по сирійським урядовим об'єктам, які, на їхню думку, використовуються для виробництва хімічної зброї. Вони випустили по Сирії понад 100 ракет.

Підтримує здешевлення нафти статистика про зростання числа бурових установок в США за минулий тиждень. За даними американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes, за тиждень, що завершився 13 квітня, число бурових установок в країні виросло на 5 штук, або на 0,5%, до 1008 одиниць.

У річному вираженні число бурових установок збільшилося на 161 штуку, або на 19%. Число нафтових бурових установок зросло за тиждень на 7 штук, або на 0,9%, до 815 штук.