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Офіційний курс: гривня знецінюється

Понеділок, 16 квітня 2018, 09:20
 

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 16 квітня на рівні 26,12 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,17 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,2527 гривні.

Нагадаємо, 13 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,13-26,16 гривні за долар.

Економічна правда

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