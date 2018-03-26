В Іспанії заарештували українського хакера, який грабував банки у 40 країнах світу

В Іспанії затримали українського хакера, голову кіберзлочинного синдикату, який атакував 100 фінансових установ по всьому світу.

Про це в понеділок повідомив Європол, інформує Financial Times.

За даними Європолу, банда принесла більш ніж 1 млрд євро збитків банкам у понад 40 країнах світу, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, відоме як Carbanak і Cobalt.

Тактика банди включала програмування банкоматів на видачу готівки у встановлений час, яку підбирали члени банди, а також маніпуляції з мережами електронних платежів. Прибуток злочинці відмивали за допомогою криптовалюти.

До операції із викриття банди були залучені різні органи, включаючи іспанську поліцію, Європейську банківську федерацію, банки приватного сектора і охоронні компанії, ФБР, владу Білорусі, Тайвані та Румунії.

Як пише іспанське видання El Mundo,34-річний українець Денис К. жив анонімно в Аліканте з дружиною та сином і був заарештований 6 березня. Зараз він перебуває у в'язниці в Іспанії, справу буде передано Національному суду.

За даними іспанського МВС, злочинцям вдалося організувати хакерські атаки на 300-400 банків Росії. З 50 російських банків гроші були викрадені.

Європейська правда