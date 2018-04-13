7 тисяч мобільних телефонів хотіли незаконно ввезти в Україну

Правоохоронці попередили спробу незаконного ввезення через митний кордон України в міжнародному пункті пропуску "Бориспіля" рекордної партії мобільних телефонів.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

"До Київської митниці ДФС було подано товаросупровідні документи та електронну митну декларацію для випуску товару "частини для мобільних телефонів сотових мереж зв'язку" у вільний обіг", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на перший погляд, всі документи були оформлені належним чином, однак митники вирішили ретельніше перевірити цю зовнішньоекономічну операцію.

"Під час проведення митного огляду зазначених товарів виявилося, що вантаж не відповідає заявленому: у вантажних місцях замість заявленого товару знаходилися 7000 телефонних апаратів для сотових мереж зв'язку з камерою, на дві SIM картки з Гонконгу. При цьому дані про цей вантаж у товаросупровідних документах були відсутні", - повідомили у ДФС.

Таким чином декларантом не було заявлено за встановленою формою у митній декларації точні та достовірні відомості про кількість та наявність товарів, які підлягають обов'язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України.

Складено протокол про порушення митних правил за ст.472 Митного кодексу України. Мобільні телефони вилучено до винесення судом рішення у справі. Наразі встановлюється їх вартість.

Нагадаємо, ДФС оштрафувала харків'янку Анну Кривуц на 1,756 мільйона гривень за користування автомобілем на литовських номерах без проведення його митного оформлення та оплати митних платежів.

Економічна правда