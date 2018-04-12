Нацбанк вважає співпрацю з МВФ критично важливою 

Україні критично важливо невідкладно активізувати зусилля для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це журналістам в четвер сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передає УНІАН.

"Для збереження макрофінансової стабільності України критично важливо невідкладно активізувати зусилля для продовження співпраці з МВФ", - сказав заступник голови НБУ.

За його словами, відстрочка необхідних кроків для відновлення співпраці з офіційними кредиторами звужує вікно можливостей для залучення необхідного фінансування напередодні пікових виплат за держборгом у 2018-2020 роках.

Також Сологуб назвав основним ризиком для реалізації макроекономічного прогнозу НБУ відсутність прогресу в проведенні структурних реформ, необхідних для збереження макрофінансової стабільності та подальшої співпраці з МВФ.

Раніше міністр фінансів заявив, що припинення співпраці з Міжнародними фінансовими організаціями світить проблемами з платоспроможністю держави.

Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування об'ємом 17,5 млрд дол. у 2015 році - після більш ніж річної перерви.

Програма EFF змінила програму stand-by, розпочату в 2014 році.

МВФ вирішив змінити попередню програму "стенд-бай" на "механізм розширеного фінансування" в зв'язку з більш тривалою потребою платіжного балансу України.

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