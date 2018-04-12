80% антрациту в Україну постачають з РФ — Держзовнішінформ

Протягом 2017 року в Україну з Російської Федерації було імпортовано 2,66 млн тонн антрациту, що становить 78,6% від всього імпорту.

Про це повідомляє прес-служба ДП "Держзовнішінформ".

Імпорт антрациту в Україну у 2017 році становив 3,38 млн тонн, що більше ніж втричі перевищує показник 2016 року (933,4 тис. тонн).

У 2017 році 99,6% всього антрациту імпортовано в Україну за "непрямими" контрактами (у 2016 році ця цифра становила 99,8%).

"У 2017 році 78,6% імпортованого антрациту (2,66 млн тонн) надійшло з Російської Федерації, при цьому 99,5% – через посередників. Усереднена розрахункова ціна антрациту, що завозився в Україну з РФ за "непрямими" контрактами, у 2017 році становила 99,3 долара за тонну, а напряму з РФ завезли лише 12,1 тис. тонн за середньорозрахунковою ціною 165,7 долара за тонну", - йдеться в повідомленні.

"В основному імпорт антрациту з Росії у 2017 році відбувався через такі країни як Швейцарія (1,5 млн тонн за середньорозрахунковою ціною близько 100,4 долара за тонну) та Велика Британія (523,4 тис. тонн за середньорозрахунковою ціною 102,6 долара за тонну)", – наголошують експерти відділу досліджень ринків нафтопродуктів та промислово-сировинних ресурсів "Держзовнішінформ".

Із ПАР Україна у 2017 році імпортувала 714,1 тисячі тонн антрациту (21,2% всього імпорту) за середньорозрахунковою ціною 92,1 долара за тонну (імпорт здійснювався через Швейцарію).

Середні розрахункові ціни при імпорті антрациту в Україну у 2017 році за "прямими" контрактами становили близько 165 доларів за тонну (170 доларів за тонну у 2016 році), а за "непрямими" – 98 доларів за тонну (73 доларів за тонну у 2016 році).

При цьому дельта між цінами "прямих" і "непрямих" імпортних контрактів становила 67 доларів за тонну у 2017 році та 97 доларів за тонну – у 2016 році. У держпідприємстві припускають, що ця різниця викликана якісними характеристиками вугілля або іншими чинниками.

Наразі Україна через бойові дії на сході країни і блокади вантажообігу з непідконтрольними територіями відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентровано в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам.

Нагадаємо, енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова у жовтні 2017 року почав імпортувати з Росії для потреб своїх станцій вугілля у незв'язаних з групою виробників компаній.

Як повідомлялося, Україна у 2017 році майже вдвічі менше використала вугілля антрацитової групи, ніж у 2016 році.

Економічна правда