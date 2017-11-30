ДТЕК почав купувати вугілля в Росії у незв'язаних компаній - ЗМІ

Енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова у жовтні почав імпортувати з Росії для потреб своїх станцій вугілля у незв'язаних з групою виробників компаній.

Про це Liga.net повідомили представники компаній-постачальників.

Раніше холдинг купував російське вугілля тільки у шахтоуправління Обухівська (Ростовська область), що входить до складу ДТЕК.

Всього у жовтні ДТЕК закупив близько 110 тонн вугілля марки П (пісне) у компаній "Разрез Кійзаський" (Кемеровська область) і "Печорської гірської компанії" (Москва).

Це вугілля постачається для потреб Придніпровської та Криворізької ТЕС компанії ДТЕК Дніпроенерго.

Минулого місяця поставки енергетичного вугілля з ростовських шахт ДТЕК на власні ТЕС холдингу в Україні становили близько 69 тис тонн, що вдвічі більше ніж у вересні (34,6 тис тонн).

Також холдинг імпортував близько 120 тис тонн південноафриканського вугілля (постачальник Glencore) і 64 тис тонн вугілля газової групи з США (постачальник - Xcoal energy&Resources), за даними холдингу.

Таким чином, у жовтні на станції ТЕС генеруючих компаній групи ДТЕК надійшло близько 363 тис тонн імпортного енергетичного вугілля.

Як повідомлялося, Україна увійшла в опалювальний сезон 2017-2018 років з найнижчими запасами вугілля.

При цьому в країні спостерігається дефіцит як антрацитової, так і газової (видобувається в Україні) груп вугілля.

ДТЕК і державна Центренерго імпортують паливо з ПАР і США.

18 жовтня за ініціативи Міненерго через відсутність коштів у генеруючих компаній і гострого дефіциту Кабмін прийняв розпорядження про кредитування Ощадбанком державного підприємства "Енегоринок" на 2 млрд грн.

Ці кошти підуть на погашення боргів ДП ​​перед підприємствами теплової генерації, а ті в свою чергу спрямують їх на закупівлю вугілля.

Глава НКРЕКП Дмитро Вовк раніше заявив, що тарифи на електроенергію для промислових споживачів в Україні з 1 січня 2018 року можуть подорожчати на 10-15%.

В Україні тарифи на електроенергію всіх ТЕС з квітня 2016 року формуються на основі світових котирувань вугілля (індекс API2) з урахуванням доставки в порт і перевалки (формула Роттердам+).