Коболєв назвав суму збитків від припинення транзиту російського газу

Припинення транзиту російського газу через Україну завдасть шкоди економіці країни в розмірі 3,5 мільярда доларів.

Про це глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв розповів в інтерв'ю DW.

"Приблизно 3,5 млрд доларів. Десь 2-3 відсотки від ВВП. Це буде дуже болісно", - відповів Коболєв на питання журналіста про збитки у разі припинення транзиту російського газу через Україну.

За його словами, Росія прагне придушити Україну економічним шляхом.

"Як мінімум економічно, при м'якому сценарії. При жорсткому мова йде про військові дії", - повідомив Коболєв.

У 2017 році обсяг транзиту природного газу по території України досяг рекордного значення за останні 7 років.

Українською ГТС протранзитовано 93,5 млрд кубометрів природного газу для європейських споживачів, що на 13,7% перевищує аналогічний показник 2016 року.

Контракт на транзит між "Нафтогазом" і "Газпромом" був підписаний у 2009 році за підсумками переговорів Юлії Тимошенко та Володимира Путіна.

Він розрахований на десять років - до 31 грудня 2019 року.

2 березня 2018 року голова "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що РФ ініціює розірвання контрактів на поставку і транзит газу з НАК "Нафтогаз України" після рішення Cтокгольмського арбітражу не на свою користь.

Таким чином, в разі, якщо "Газпрому" вдасться розірвати контракт на транзит газу, "Нафтогаз" може недоотримати кошти за 10 місяців 2018 року і 12 місяців 2019 року.

"Газпром" веде будівництво двох нових газопроводів - "Північного потоку-2" (по дну Балтійського моря) і "Турецького потоку" (по дну Чорного моря).

Росіяни планують запустити транзит газу в Європу цими газопроводами до закінчення терміну дії контракту з "Нафтогазом".

Про підписання нового транзитного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" не йдеться.

Топ-менеджери російського монополіста неодноразово заявляли про намір або знизити транзит газу через територію України в країни ЄС (до 15 млрд куб м в рік) з 2020 року, або взагалі припинити його.

Як повідомлялося, Україна повинна залучити європейського партнера до управління своєю ГТС у 2018 році.

Для продовження транзиту газу на умовах стандартного довгострокового контракту Україна повинна підписати контракт з російським "Газпромом" і знайти партнера, який буде в цьому зацікавлений.

Нагадаємо, в середу, 28 лютого, стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.