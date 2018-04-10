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Гривня на міжбанку подолала психологічну позначку

Вівторок, 10 квітня 2018, 17:20
 

10 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,94-25,97 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,94-25,97 гривні;

Євро - 32,07-32,11 гривні;

Російський рубль - 0,4088-0,4097 гривні.

Нагадаємо, 10 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:50 встановилися на рівні 25,96-25,99 гривні за долар.

Економічна правда

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