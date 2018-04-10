Гривня на міжбанку зміцнюється – долар опустився нижче 26
Вівторок, 10 квітня 2018, 11:25
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10 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:50 встановилися на рівні 25,96-25,99 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,96-25,99 гривні;
Євро - 31,99-32,02 гривні;
Російський рубль - 0,4116-0,4127 гривні.
Нагадаємо, НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 10 квітня на рівні 26,02 гривні.
Економічна правда