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Гривня на міжбанку зміцнюється – долар опустився нижче 26

Вівторок, 10 квітня 2018, 11:25

10 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:50 встановилися на рівні 25,96-25,99 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,96-25,99 гривні;

Євро - 31,99-32,02 гривні;

Російський рубль - 0,4116-0,4127 гривні.

Нагадаємо, НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 10 квітня на рівні 26,02 гривні.

Економічна правда

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