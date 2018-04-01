Залізничні квитки все ж подорожчали, але не сильно

Тариф на перевезення пасажирів у внутрішньому залізничному сполученні з 1 квітня буде підвищено на 1 процентний пункт.

Про це пише ЦТС.

Таке підвищення пов'язане із застосуванням коефіцієнтів індексації тарифів в залежності від календарних періодів.

Відповідні коефіцієнти були зафіксовані наказом Міністерства інфраструктури від 19.03.2012 та змінами в тарифах, внесеними наказом МІУ від 21.07.2014.

Так, з 1 по 27 квітня застосовується коефіцієнт 1,02 (у березні застосовувався коефіцієнт 1,01), а в період травневих свят - з 28 квітня по 8 травня - коефіцієнт 1,03.

Разом з тим, вже 9 травня (і тільки в цей день) квиток можна буде купити зі знижкою 20%.

Дешевше придбати залізничний проїзний документ можна тільки 31 грудня, коли застосовується коефіцієнт 0,7.

В цілому, вартість коливається в залежності від сезону: чим більший попит на перевезення, тим вища ціна.

Літні перевезення одні з найдорожчих для пасажирів, дорожчі - лише в період з 25 по 30 грудня, коли діє коефіцієнт 1,1.

Нагадаємо, що з 1 квітня 2018 року очікувалося підвищення тарифів на залізничні пасажирські перевезення на 12%, а в цілому до кінця року - на 25%.

Але в кінці березня стало відомо, що відповідний проект наказу Міністерства інфраструктури ще знаходиться на узгодженні в ряді органів.

При цьому, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що підвищення тарифів має відбуватися одночасно з підвищенням якості послуг.