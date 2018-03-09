Жінки в ЄС мають кращу освіту, але отримують менше за чоловіків

У країнах Євросоюзу жінки, незважаючи на кращу освіченість, порівняно з чоловіками, мають менший вплив на процес ухвалення рішень.

Про це йдеться в оприлюдненій 8 березня доповіді Єврокомісії щодо рівності між жінками і чоловіками в ЄС, повідомляє "Укрінформ".

"Доповідь показала, що, за умови кращої освіченості жінок, ніж чоловіків, вони залишаються недостатньо представленими на посадах з ухвалення рішень у компаніях. Також їхня зарплатня все ще у середньому на 16% менша на теренах ЄС", - заявили у Єврокомісії.

Окремо в ЄС наголошують на необхідність більшого залучення жінок до галузі ІТ-технологій. Як відзначається, більша кількість жінок у цій сфері може забезпечити в ЄС додаткове річне зростання ВВП у 16 млрд євро.

Водночас лише 24,9% жінок мають вищу освіту у сфері високий технологій.

Раніше повідомлялося, що 35% власників українських компаній — це жінки, а частка жінок-керівників в цілому становить 30%.