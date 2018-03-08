Жінки є власниками 35% українських компаній - дослідження

35% власників компаній — це жінки, а частка жінок-керівників в цілому становить 30%.

Про це повідомляє Opendatabot, платформа для роботи з відкритими даними.

При цьому більшість жінок працюють як фізичні особи-підприємці. Частка жінок серед ФОП складає 44%. Серед директорів компаній частка жінок менша — усього 30%.

Найбільша кількість жінок керує компаніями, які займаються комплексним обслуговуванням об’єктів, державним управлінням та діяльністю громадських організацій.

В більшості сфер діяльність кількість чоловіків-директорів перевищує кількість жінок. Виключення становлять освіта, діяльність профспілок, держуправління та функціювання бібліотек та архівів.

Найменша частка жінок-керівників серед компаній, які займаються обороною, охороною громадського порядку та релігійною діяльністю.

Найбільше жінок-директорів в Донецькій (35.4%), Житомирській (33%) та Луганській області (32.4%). Найменша кількість — у Львівській (28.2%), Чернівецькій (28.2%) та Київській (26.3%) областях.

Нагадаємо, у 2017 році в Україні було відкрито понад 71 тисячу компаній та 242 тисячі ФОП.

Економічна правда