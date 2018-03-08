Транзит газу через Україну – це не благодійність Газпрому, а рішення суду – Порошенко

Газпром має транзитувати газ через Україну за рішенням Стокгольмського арбітражу, тож про жодні компроміси з російським газовим монополістом не може бути й мови.

Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, передає Укрінформу.

"Газпром відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу має транзитувати газ через Україну. Це не є його благодійність, це не є його жест підтримки України, це прямі зобов’язання. Зобов’язання та рішення суду треба виконувати. Крапка", - сказав Порошенко.

Водночас він наголосив, що Україна буде робити максимум можливого, щоб диверсифікувати своє енергопостачання так само, як це має зробити Європейський Союз.

Президент зазначив, що після обрання його президентом у 2014 році він дав "абсолютно чітке доручення" тодішньому прем’єр-міністру Арсенію Яценюку стосовно диверсифікації газопостачання та скорочення його споживання. Він нагадав, що воно скоротилося спершу до 16 млрд кубів, потім до 5 млрд., а потім до нуля.

"Друга позиція – ідемо в суд. Ми не боїмося. Ми переконані у власній перемозі. Ще раз наголошую – ця перемога не лише в грошах, ця перемога має геостратегічне значення. Це як безвіз – отстаточне до побачення газовій гілці або газовому зашморгу. І результат такий само блискучий", - резюмував президент.

Як повідомлялось, 28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Пізніше стало відомо, що "Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу, у справі про транзит апеляція буде подана до кінця березня 2018 року.

Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.