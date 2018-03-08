Нацбанк побореться за "Буковель"

Національний банк України планує оскаржить виведення застав за кредитами Приватбанку.

Про це повідомили в прес-службі регулятора, передає FinClub.

"Національний банк оскаржить рішення Господарського суду Києва в апеляційному порядку в предсмотренний законодавством строк", - відзначили в прес-службі НБУ.

Нагадаємо, НБУ програв екс-власникам Приватбанку в суді та не зможе забрати в них курорт "Буковель".

Суд зауважив, що після націоналізації Приватбанку НБУ втратив фактичний інтерес у погашенні боргу Приватбанку самим Приватбанком.

Гірськолижний комплекс "Буковель" був взятий на баланс Приватбанку під час націоналізації.

Нагадаємо, заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Приватбанк має виставити на продаж непрофільні для себе активи: гірськолижний курорт "Буковель", будівлю телеканалу "1+1" в Києві і літаки авіакомпанії МАУ.

Як повідомлялося, 10 серпня директор НАБУ Ситник заявив, що НАБУ проводить економічні дослідження щодо справи про розкрадання коштів Приватбанку.

Як відомо, за словами екс-голови Приватбанку Олександра Шлапака, ГПУ відкрила кілька кримінальних справ проти колишніх керівників або власників банку за статтями 218 і 220 Кримінального кодексу, а саме - доведення банку до неплатоспроможності.

Крім того, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ, НАБУ та САП розслідують декілька справ, пов'язаних з Приватбанком.

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Економічна правда