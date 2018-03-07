Гривня сильно виросла на міжбанку

7 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,01-26,05 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,01-26,05 гривні;

Євро - 32,27-32,32 гривні;

Російський рубль - 0,4567-0,4578 гривні.

Нагадаємо, 7 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,27-26,31 гривні за долар.

Раніше у НБУ назвали причини зміцнення гривні.

Економічна правда