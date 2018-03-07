"Газпром" пояснив повернення передоплати "Нафтогазу" за березень

Російський "Газпром" заявляє, що пропозиції "Нафтогазу" зі зміни контракту на закупівлю газу не відповідали грудневим рішенням Стокгольмського арбітражу.

Про це заявив заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв, передає російський "Інтерфакс".

"Саме тому "Газпром" і повернув гроші (за передоплату поставок газу в березні - ЕП), так що не треба, як то кажуть, перекладати з хворої голови на здорову", - сказав він.

Медведєв підкреслив, що у лютому 2018 року" Газпром "отримав від "Нафтогазу України" підписане з його боку доповнення до контракту, що не повністю відповідало остаточному арбітражному рішенню від 22 грудня 2017 року, а також містило ряд додаткових умов, які "Газпром" погодити не готовий".

"З питання розірвання контрактів на поставку і на транзит газу я хотів би прокоментувати, що" Газпром "не тільки направив 5 березня ц.р. повідомлення "Нафтогазу України" про початок процедури розірвання контрактів, а й запропонував дату необхідної для цього зустрічі сторін" , - додав заступник голови правління "Газпрому".

Нагадаємо, в середу, 28 лютого, стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Пізніше стало відомо, що "Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу, у справі про транзит апеляція буде подана до кінця березня 2018 року.

Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.