Гривня стрімко зміцнюється, НБУ оголосив аукціон

7 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,27-26,31 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,08-26,12 гривні;

Євро - 32,36-32,41 гривні;

Російський рубль - 0,4578-0,4588 гривні.

Національний банк в середу оголосив аукціон з купівлі до 100 млн доларів.

Вартість євро відносно долара піднялася до 1,2419 долара у порівнянні з 1,2404 долара на закриття ринку у вівторок.

Нагадаємо, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 7 березня на рівні 26,35 гривні.

Економічна правда