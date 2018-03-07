Гривня стрімко зміцнюється, НБУ оголосив аукціон
Середа, 7 березня 2018, 11:25
powered by lun.ua
7 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,27-26,31 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,08-26,12 гривні;
Євро - 32,36-32,41 гривні;
Російський рубль - 0,4578-0,4588 гривні.
Національний банк в середу оголосив аукціон з купівлі до 100 млн доларів.
Вартість євро відносно долара піднялася до 1,2419 долара у порівнянні з 1,2404 долара на закриття ринку у вівторок.
Нагадаємо, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 7 березня на рівні 26,35 гривні.
Економічна правда