Офіційна гривня зміцнилася ще на 13 копійок

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 7 березня на рівні 26,35 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,70 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,6632 гривні.

Нагадаємо, 6 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,27-26,31 гривні за долар.

Економічна правда