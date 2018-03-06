Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватися
Вівторок, 6 березня 2018, 09:00
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Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 6 березня на рівні 26,48 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,59 гривні.
За 10 російських рублів дають 4,6378 гривні.
Нагадаємо, 5 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,43-26,45 гривні за долар.
Економічна правда