Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватися

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 6 березня на рівні 26,48 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,59 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,6378 гривні.

Нагадаємо, 5 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,43-26,45 гривні за долар.

Економічна правда