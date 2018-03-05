Гривня на міжбанку суттєво зміцнилася
Понеділок, 5 березня 2018, 17:15
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5 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,43-26,45 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,43-26,45 гривні;
Євро - 32,56-32,59 гривні;
Російський рубль - 0,4631-0,4638 гривні.
Нагадаємо, 5 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,61-26,65 гривні за долар.
Об 11:15 котирування долара знизилися до 26,48-26,52 гривні.
Раніше у НБУ назвали причини зміцнення гривні.
Економічна правда