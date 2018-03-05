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Гривня на міжбанку суттєво зміцнилася

Понеділок, 5 березня 2018, 17:15
 

5 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,43-26,45 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,43-26,45 гривні;

Євро - 32,56-32,59 гривні;

Російський рубль -  0,4631-0,4638 гривні.

Нагадаємо, 5 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,61-26,65 гривні за долар.

Об 11:15 котирування долара знизилися до 26,48-26,52 гривні.

Раніше у НБУ назвали причини зміцнення гривні.

Економічна правда

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