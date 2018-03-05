"Нафтогаз" закриє свій офіс в Росії

НАК "Нафтогаз України" закриє своє представництво в Російській Федерації.

Про це заявив головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко під час прес-конференції.

"Це технічне питання, воно не заслуговує на увагу публіки. Ми давно хотіли закрити це представництво з огляду на агресію Російської Федерації", - сказав Вітренко.

Згідно з повідомленням компанії в системі розкриття інформації НКЦПФР, наглядова рада НАК доручила правлінню здійснити всі необхідні заходи для ліквідації офісу до 12 березня.

"Рішення про ліквідацію (закриття) представництва приймається в зв'язку з відсутністю доцільності подальшого існування представництва", - сказано в повідомленні компанії.

Нагадаємо, в середу, 28 лютого, стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.

Економічна правда