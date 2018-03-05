Українську ГТС посилено охороняють через "Газпром"
НАК "Нафтогаз України" посилив охорону об’єктів газотранспортної системи після рішення Стокгольмського арбітражу щодо контрактів між "Нафтогазом" та "Газпромом".
Про це заявив комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на прес-конференції.
"Зараз всі об'єкти критичної інфраструктури посилено охороняються, в тому числі Національною гвардією", — сказав він.
Вітренко нагадав ситуацію, яка раніше трапилася в Туркменістані, коли під час конфлікту з "Газпромом" сталися вибухи на туркменських газопроводах.
Сьогодні між Нафтогазом та Газпромом діє два контракти: щодо купівлі-продажу газу та на його транзит територією України. У 2014 році у Стокгольмі були ініційовані провадження щодо кожного з контрактів.
Зокрема, за транзитним спором Нафтогаз вимагав компенсацію за недопостачання та недоплату за послуги транзиту в 2009-2016 роках.
Контракт на транзит між "Нафтогазом" і "Газпромом" був підписаний у 2009 році за підсумками переговорів Юлії Тимошенко та Володимира Путіна. Він розрахований на десять років – до кінця 2019 року.
Нагадаємо, в середу, 28 лютого, стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.
За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.
Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.
Економічна правда